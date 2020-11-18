В Перми завершилось Первенство Пермского края по плаванию

Фото: Федерация плавания Пермского края/ВКонтакте

Данил Воложанин из Березников завоевал сразу пять золотых наград на Первенстве Пермского края по плаванию. Соревнования прошли в Перми 17 и 18 ноября.

Данил Воложанин. Фото: Владимир Горшков

По 4 золотых медали на них завоевали Глеб Волчугов из Березников, Никита Копылов и Ольга Алякринская из Перми, Анастасия Черепанова из Губахи.

Первенство Пермского края по плаванию прошло в спортивном комплексе «Олимпия». 200 пловцов из Перми, Краснокамска, Березников, Кудымкара, Губахи и других территорий края разыграли более 90 комплектов медалей и поборолись за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах. Проведение соревнований в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту» поддержал пермский филиал холдинга.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Первенство Пермского края – наши заключительные соревнования в 2020 году. Они прошли с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка сейчас непростая, однако спортсменам важно не только тренироваться, но и участвовать в соревнованиях, проходить отбор на состязания более высокого уровня. Для кого-то эти старты станут началом большого спортивного пути.

Состязания проходили в трех возрастных подгруппах: юноши 2004-2005 г.р. и девушки 2006-2007 г.р., юноши 2006-2007 г.р. и девушки 2008-2009 г.р. не ниже третьего спортивного разряда, юноши 2008-2009 г.р. и девушки 2010-2011 г.р. не ниже первого юношеского разряда. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и две эстафеты 4х50 м.

Ксения Максимова, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанциях 400 м и 800 м вольным стилем:

– Чтобы побеждать на больших дистанциях, нужна выносливость. Для этого мы на тренировках плаваем по два, по пять километров. На данный момент моё самое большое достижение – это то, что я отобралась в Питер на «Весёлый дельфин». Он пройдёт 7 декабря. Очень хотелось бы завоевать там медали хотя бы на дистанции 800 метров.

Никита Копылов, КМС, бассейн «Олимпия-Пермь», победитель соревнований на дистанциях 50, 100 и 200 м вольным стилем, 50 м баттерфляем:

– На этих соревнованиях я проплыл точно лучше, чем на Чемпионате края, который был в сентябре. Тогда после перерыва было очень трудно восстановиться и эмоционально, и физически. Не было мотивации. Сейчас постепенно она возвращается, я прихожу в прежнюю физически форму. Приходится интенсивней тренироваться. 30 ноября меня ждет Первенство России. Там я планирую плыть дистанции 50, 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брассом и баттерфляем. Хочется попасть на этих соревнованиях в число призеров.

Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Фото: Федерация плавания Пермского края/ВКонтакте

Золотые медали Первенства в своих возрастных категориях завоевали:

50 м (вольный стиль) – Алиса Головина (Пермь), Ксения Полетаева (Пермь), София Камалова (Пермь), Никита Копылов (Пермь), Александр Беляев (Губаха), Никита Шуман (Березники);

100 м (вольный стиль) – Анастасия Черепанова (Губаха), Ксения Полетаева (Пермь), София Камалова (Пермь), Никита Копылов (Пермь), Александр Беляев (Губаха), Артём Шаламов (Березники);

200 м (вольный стиль) – Анастасия Черепанова (Губаха), Ксения Полетаева (Пермь), София Камалова (Пермь), Никита Копылов (Пермь), Александр Беляев (Губаха), Семен Демидов (Краснокамск);

400 м (вольный стиль) – Стефания Конина (Березники), Ксения Максимова (Краснокамск), Клара Малеко (Пермь), Даниил Шишлов (Краснокамск), Матвей Мялкин (Краснокамск), Семен Назаров (Пермь);

800 м (вольный стиль) – Стефания Конина (Березники), Ксения Максимова (Краснокамск), Елизавета Третьяк (Березники), Даниил Шишлов (Краснокамск), Матвей Мялкин (Краснокамск), Семен Назаров (Пермь);

50 м (на спине) – Ольга Алякринская (Пермь), Кира Манохина (Пермь), Кира Матвеева (Березники), Глеб Волчугов (Березники), Ярослав Ширинкин (Пермь), Кирилл Панцырев (Пермь);

100 м (на спине) – Ольга Алякринская (Пермь), Кира Манохина (Пермь), Кира Матвеева (Березники), Глеб Волчугов (Березники), Арсений Голев (Пермь), Марк Ушаков (Березники);

200 м (на спине) – Ольга Алякринская (Пермь), Кира Манохина (Пермь), Злата Оборина (Пермь), Глеб Волчугов (Березники), Глеб Буслаев (Березники), Марк Ушаков (Березники);

50 м (брасс) – Виктория Дорошенко (Пермь), Полина Аникина (Пермь), Ева Ушакова (Пермь), Данил Воложанин (Березники), Николай Нефёдов (Пермь), Савелий Каменских (Пермь);

100 м (брасс) – Виктория Дорошенко (Пермь), Полина Аникина (Пермь), Варвара Швец (Кудымкар), Данил Воложанин (Березники), Егор Сосунов (Пермь), Савелий Каменских (Пермь);

200 м (брасс) – Елизавета Мельникова (Березники), Елизавета Мерзликина (Пермь), Ева Ушакова (Пермь), Вячеслав Семанов (Березники), Никита Карелин (Губаха), Савелий Каменских (Пермь);

50 м (баттерфляй) – Алиса Головина (Пермь), Лидия Кутюхина (Березники), Ксения Базарова (Кудымкар), Никита Копылов (Пермь), Никита Гусев (Пермь), Алексей Романов (Березники);

100 м (баттерфляй) – Ярослава Исаева (Пермь), Лидия Кутюхина (Березники), Юрий Ершов (Пермь), Виталий Маев (Березники), Алексей Романов (Березники);

200 м (баттерфляй) – Лидия Кутюхина (Березники), Денис Соловьев (Березники), Виталий Маев (Березники), Алексей Романов (Березники);

200 м (комплексное плавание) – Анастасия Черепанова (Губаха), Полина Аникина (Пермь), Клара Малеко (Пермь), Данил Воложанин (Березники), Арсений Голев (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь);

400 м (комплексное плавание) – Анастасия Черепанова (Губаха), Алина Елькина (Пермь), Данил Воложанин (Березники), Егор Сосунов (Пермь);

эстафета 4х50 метров (вольный стиль) – Глеб Волчугов, Артём Мартынов, Данил Воложанин, Алексей Калинин (Березники), Ольга Алякринская, Виктория Дорошенко, Алиса Головина, Елизавета Синюкова (Пермь).