ГИБДД Прикамья: адаптеры ремней безопасности теперь не считаются детскими удерживающими устройствами

Штраф, за перевоз ребенка без удерживающего кресла на данный момент - 3000 рублей.

В Пермском крае по вине взрослых, которые пренебрегли правилами перевозки детей в автомобиле с начала года 11 детей получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД по городу Перми обращают внимание водителей, что теперь адаптеры ремней безопасности, - так называемые «направляющие лямки», которые раньше позиционировались как детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобилей, таковыми теперь не являются.

Поправки были внесены к Правилам ООН, устанавливающим требования к детским удерживающим устройствам, «направляющая лямка» рассматривается только как составной элемент детской удерживающей системы и не может официально утверждаться отдельно в качестве такой системы.

- В крупных торговых сетях, магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках продолжается продажа такой продукции под видом детских удерживающих устройств, - говорят в ГИБДД по Пермскому краю. При этом производители и предприятия торговли, предлагая такие «направляющие лямки», рекламируют их как простое и удобное к применению детское удерживающее устройство, обеспечивающее безопасность ребенку-пассажиру и разрешенное к использованию Госавтоинспекцией. Все это вводит в заблуждение потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью детей - пассажиров транспортных средств.

Штраф, за перевоз ребенка без удерживающего кресла на данный момент - 3000 рублей.