Сбербанк примет участие в серии онлайн-встреч для предпринимателей Пермского края

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Основная цель таких встреч – рассказать о действующих мерах поддержки бизнеса представителям малого и среднего предпринимательства Пермского края.

Первая прямая линия состоится 19 ноября в 10:00. На вопросы предпринимателей ответят начальник отдела организации кредитования клиентов малого бизнеса Пермского отделения Сбербанка Юлия Бережнева, руководитель центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Дмитрий Порохин.

На встрече будут обсуждаться вопросы, возникающие у предпринимателей региона: повышение эффективности сотрудничества бизнеса и банков, компромиссное разрешение споров между банками и представителями бизнеса, современные финансовые инструменты для бизнеса, действующие программы антикризисной помощи предпринимателям, предоставление льготных государственных займов и поручительства др.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы одними из первых в банковской сфере страны оперативно разработали совокупность мер, поддерживающих клиентов в столь непростой период. На текущий момент Сбер активно работает в развитии и усовершенствовании каналов информирования клиентов о всех новых инструментах и продуктах Банка, что помогает бизнес-сообществу региона даже в текущих условиях активно работать и развиваться на благо жителей Пермского края».

Дмитрий Порохин, руководитель центра "Мой бизнес":

«Встречи с представителями банков - это запрос самих предпринимателей. При оформлении кредитов есть много тонкостей - как грамотно оформить заявку, на что банк обращает внимание при ее рассмотрении, какой пакет документов предоставить. Ответы на эти и другие вопросы предприниматели получат напрямую от специалистов банка в формате живого диалога».

Трансляция будет идти на официальном YouTube-канале и социальных сетях РБК-Пермь, в группах центра "Мой бизнес" ВКонтакте и Фэйсбук. Задать вопрос и получить ответ можно будет в прямом эфире. Кроме того, вопросы можно отправить на почту центра поддержки предпринимательства: call@zpp-perm.ru или на горячую линию 8-800-300-80-90.

В дальнейшем такие встречи будут проходить по вторникам в течение месяца - 24 ноября, 1, 8 и 15 декабря.

Справочно:

Мероприятия будут проводиться по поручению правительства Пермского края Агентства по развитию МСП, центра "Мой бизнес", Отделения Пермь Уральского главного управления Банка России, при поддержке телеканала "РБК- Пермь" и Пермского отделения Сбербанка, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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