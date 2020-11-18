«У ВАЗа снесло полкапота». В Перми произошло серьезное ДТП

Водителя ВАЗа с серьезными травмами госпитализировали.

В Перми сегодня около 7.30 утра произошла авария на улице Леонова. В сторону улицы Промышленная ехал автомобиль «Богдан», за рулем был 30-летний водитель. В районе путепровода он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем «Хендай Элантра».

- В результате ДТП водитель Богдана с серьезными травмами был госпитализирован, - сообщает ГУВД по городу Перми. - Кроме того, пострадали пассажиры обоих транспортных средств. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.