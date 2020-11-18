В Пермском крае стартует акция «В Новый год – без долгов!»

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Пермского края принять участие в традиционной стимулирующей акции «В Новый год — без долгов!». Чтобы претендовать на получение приза необходимо оплатить квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения за ноябрь и декабрь до 31 декабря и не иметь просроченной задолженности. Дополнительно клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени, которые были начислены до вступления в силу постановления Правительства РФ №424 от 02.04.2020.

В феврале 2021 года состоится розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона на приобретение продуктов питания.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» и ПАО «Т Плюс» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» и ПАО «Т Плюс» в Чайковском. Одно из обязательных условий участия – прямые расчеты с поставщиком тепловых ресурсов и оплата теплоэнергии по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать формирования долгов. «Регулярные платежи ответственных клиентов дают нам возможность предоставлять качественные услуги отопления и горячего водоснабжения, а в качестве благодарности мы дарим таким клиентам приятную возможность порадовать себя и своих близких подарками», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.