В Перми пройдет «горячая линия» по организации дистанционного обучения школьников

Специалисты департамента образования администрации Перми по телефону ответят на вопросы родителей. Фото: архив "КП"

Специалисты департамента образования администрации Перми по телефону ответят на вопросы родителей об организации дистанционного обучения школьников среднего и старшего звена.

Если у родителей или педагогов есть вопросы по организации дистанта в 5-11-х классах школ Перми, их можно задать до 20 ноября с 9.00 до 18.00 по телефону: 212-70-50.

- Все поступившие вопросы будут рассмотрены специалистами, при необходимости будут приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.