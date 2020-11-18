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Общество

В Перми пройдет «горячая линия» по организации дистанционного обучения школьников

Родители могут задавать вопросы до 20 ноября
Анна Маркова
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Специалисты департамента образования администрации Перми по телефону ответят на вопросы родителей.

Специалисты департамента образования администрации Перми по телефону ответят на вопросы родителей.

Фото: архив "КП"

Специалисты департамента образования администрации Перми по телефону ответят на вопросы родителей об организации дистанционного обучения школьников среднего и старшего звена.

Если у родителей или педагогов есть вопросы по организации дистанта в 5-11-х классах школ Перми, их можно задать до 20 ноября с 9.00 до 18.00 по телефону: 212-70-50.

- Все поступившие вопросы будут рассмотрены специалистами, при необходимости будут приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.