В Пермском крае 257 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

Общее количество заболевших в регионе составило 17 159 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае выявили 257 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. На сегодняшний день регион занимает 16-ю строчку по количеству заболевших.

По сообщению Роспотребнадзора 138 человек проходят лечение в больницах, 119 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,5% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,17 (на 17 ноября – 1,16).

Из 257 новых заболевших - 120 мужчин, 135 женщин и 2 ребенка (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 119 человек в возрасте 45-65, 102 человека старше 65 лет.

Скончались от коронавируса за сутки 8 пациентов. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составило 17 159 человек.