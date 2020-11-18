Как найти работу, не выходя из дома

HR-тренер онлайн-курса «Социальный контракт: Учимся вместе!» Светлана Кондратьева

Онлайн-курс «Социальный контракт» - это уникальная возможность получить полезные практические знания не выходя из дома в удобное для вас время. Данный онлайн-курс разрабатывала команда экспертов специально для участников проекта. Один из модулей онлайн-курса – «Стратегия поиска работы» - предназначен для тех, кто хочет искать работу быстро и эффективно, используя работающие и проверенные инструменты, понять, как доработать резюме, найти альтернативные каналы поиска вакансий, выявить свои слабые стороны и усилить их

Кому будет полезен онлайн-курс?

- кто только планирует поиск новой работы и хочет понять, что происходит на рынке труда, сделать хорошее резюме, понять свои преимущества, подготовиться к собеседованиям.

- кто уже в поиске, но хочет ускорить процесс.

- кто мечтает открыть свое дело и хочет узнать, с чего начать.

- В моем модуле курса вас ждет 3-4 бесплатных онлайн-урока (общее количество уроков курса 17) с практическими заданиями от каждого тренера курса, - рассказала HR-тренер онлайн-курса «Социальный контракт: Учимся вместе!» Светлана Кондратьева. – С помощью видеоуроков и домашних заданий, вы сможете подготовить себя к эффективному поиску работы. Формат видеоуроков позволяет проходить обучение в удобное для себя время. Если вы хотите искать работу не методом проб и ошибок, а максимально эффективно, иметь возможность получить экспертную поддержку - ждем вас на нашем онлайн-курсе.

Курс доступен по ссылке.

ВАЖНО!

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО", проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».