Театр «У Моста» завоевал гран-при Международного фестиваля

Лучшим спектаклем стал «Мачеха Саманишвили». Фото: Театр "У Моста".

17 ноября завершился IX Международный театральный Фестиваль «Золотая Провинция», проходивший в Пензе и Кузнецке. В нем приняли участие 20 российских и зарубежных театров, представивших 24 постановки.

Обладателем гран-при фестиваля стал пермский театр «У Моста» за спектакль «Мачеха Саманишвили» режиссера Сергея Федотова. Премьера спектакля состоялась в декабре 2019 года. Спектакль поставлен по одноименной повести классика грузинской литературы Давида Клдиашвили, которую он написал в 1896 году.

Вторым спектаклем, показанным театром «У Моста», стала трагикомедия «Сиротливый Запад» Мартина МакДонаха. Игравшие в нем актеры Владимир Ильин и Василий Скиданов получили диплом лауреатов «За Лучший мужской дуэт».

- Для театра «У Моста» «Золотая Провинция» стала 195-м фестивалем,- отметили в театре.