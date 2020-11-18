Пермяков без билетов в транспорте будут штрафовать контролеры

С 15 ноября контролеры будут выявлять пассажиров, которые не отплатили проезд. Фото: Василий Вахрин

В Перми контролеры выходят на рейды в общественном транспорте. С 15 ноября они будут выявлять пассажиров, которые не отплатили проезд.

«В случае безбилетного проезда на пассажира будет составлен акт об административном правонарушении и наложен штраф», - сообщает департамент транспорта администрации Перми.

Кстати, ранее «КП» писала, что в Перми изменят расписание двух автобусов по просьбе жителей города. Будет скорректировано расписание автобусов № 19 «Микрорайон Липовая гора – улица Попова» и № 36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Сейчас первый маршрут № 19 начнет отправляться от остановки «Улица Попова» на пять минут позже. - Последний автобус маршрута № 36 будет уходит от остановки «Завод «Машиностроитель» в 22.36.