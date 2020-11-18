В массовую аварию в Перми попали 9 автомобилей

Массовое ДТП произошло на Западном обходе. Фото: Василий Вахрин

Вчера утром на Западном обходе в районе улицы Верхне-Муллинская, произошло одновременно три ДТП, в которое попали девять автомобилей.

- По предварительной информации установлено, что в утреннее время по Западному обходу в направлении улицы Леонова двигался автомобиль Volkswagen, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - Попутно движущийся транспорт приступил к снижению скорости, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем, в результате чего произошел еще ряд столкновений.

К счастью, пострадали только автомобили, среди водителей и пассажиров, пострадавших нет. Также известно, при оформлении дорожно-транспортного происшествия, сотрудниками полка ДПС недостатки улично-дорожной сети выявлены не были.