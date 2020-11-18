«Жилье или погашение ипотеки». В Пермском крае многодетные могут выбрать, куда потратить выплату

В очереди в очереди на получение земельного участка или выплаты стоят более 7000 семей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

У многодетных Пермского края появилась альтернатива. Взамен земельного участка семьи могут вложить средства в покупку жилья или погашение ипотеки. Такая возможность появится с 1 января 2021 года. Этот вопрос был рассмотрен на заседании гордумы.

Напомним, в закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков в Пермском крае» внесены изменения, вступившие в силу в сентябре. Теперь муниципалитеты наделены полномочиями устанавливать единовременную денежную выплату многодетной семье взамен земельного участка, определять размер выплаты и цели ее использования.

- Администрация Перми предложила изменить условия предоставления выплаты и расширить спектр ее целевого назначения, - сообщает пресс-служба города. - Так, земельный участок по-прежнему может располагаться на территории Пермского края, его площадь должна быть не меньше предельного (минимального), установленного городскими градостроительными регламентами. Предполагается, что участок будет оформляться в общую собственность членов многодетной семьи.

Кроме того, теперь появляется возможность направить выплату на приобретение, строительство или реконструкцию жилья. Таким образом, приобрести жилье можно будет на собственные накопленные средства с учетом городской выплаты.

Выплата может стать первоначальным взносом по ипотеке, также ее можно будет использовать в качестве погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке с добавлением собственных средств. При этом предполагается, что жилье в таком случае не может относиться к категории непригодного или аварийного, оно должно находиться на территории Пермского края и быть оформлено в общую собственность членов многодетной семьи.

На заседании гордумы вопрос о расширении спектра выплат многодетным семьям был одобрен депутатами.

Кстати, в Перми в очереди на получение земельного участка или выплаты стоят более 7000 семей.