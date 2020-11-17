За драку заключенных будут судить заместителя начальника пермской колонии

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Бывший заместитель начальника ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенной в Соликамске, Сергей Пантелеев обвиняется в превышении должностных полномочий и халатности. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Пантелеева обвиняют в том, что в сентябре 2019 года он незаконно отправил одного из заключенных в психиатрическое отделение больницы, находящейся при исправительном учреждении - без соответствующего заключения врачей.

Кроме того, он не смог предотвратить драку, которая произошла в колонии из-за нарушения режима содержания отдельных категорий заключенных.В результате драки заключенные получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело в отношении Пантелеева будет рассматривать Соликамский городской суд.