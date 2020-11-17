Коронавирус в Пермском крае все расползается: заболевшие обнаружены в 30 территориях

В сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Пермском крае зарегистрированы 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона. Из 245 новых инфицированных – 85 мужчин, 157 женщин и 3 ребенка (3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 112 человек в возрасте 45-65, 95 человек старше 65 лет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего больных COVID-19 выявлено в Перми – 118 человек. На втором месте по заболеваемости коронавирусом оказались Березники, где 21 вновь выявленный больной. На третьем – Пермский район, где 15 заболевших.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выполнено почти 931 тысяча исследований на коронавирус, выявлено 16902 заболевших. По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.