В Перми ребенка, спасенного из затонувшей машины, выписали из больницы

Машина скатилась в Мулянку Фото: архив "КП"

Двухлетнего Максимку, которого вытащили из провалившейся в ледяную воду «девятки», выписали из краевой детской клинической больницы.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, семейная пара, Анатолий и Елена, с двумя сыновьями - четырехлетним Ваней и двухгодовалым Максимом - возвращались от родственников. Они остановились на парковке возле магазина в микрорайоне Верхние Муллы, и Анатолий зашел в магазин. Елена с детьми остались в «девятке». Машина тронулась с места и скатилась в ледяную воду. Спасти удалось только Максима, Елена с Ваней погибли.

Промокшего малыша занесли в магазин, где продавец завернула его в сухую одежду. У Максима было переохлаждение, а также синяки и царапины, полученные во время падения машины.

- Максимку выписали, он чувствует себя хорошо, находится с бабушкой, - рассказала Мария, старшая дочь Анатолия, в семье которого случилась трагедия.

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