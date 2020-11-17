Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Экодесант»

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В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» завершилась акция «Экодесант». В рамках ее проведения более тысячи клиентов компании в регионе отказались от бумажных счетов-фактур и перешли на онлайн-сервисы. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания клиентов филиала, а также в расчетно-кассовых центрах было собрано более 25 килограммов отработанных батареек.

Несмотря на завершение акции «Экодесант», «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов продолжать проявлять заботу об экологии. Для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев, каждое из которых производит около 92 литров чистого кислорода в день. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.

На сегодняшний день уже более 48% клиентов-юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, используют онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы внести свой вклад в сохранение природы достаточно перейти на электронный документооборот и воспользоваться сервисом на сайте компании для передачи показаний онлайн. Кроме того, юридические лица могут зарегистрироваться в личном кабинете клиента. С помощью Личного кабинета клиента можно проверять состояние лицевого счета, передавать показания приборов учета и всегда быть на связи с энергосбытовой компанией.

«Онлайн-сервисы — это быстрый, удобный и главное безопасный для здоровья метод работы с ресурсоснабжающей организацией! Берегите природу и здоровье своих близких, переходите в онлайн», — рекомендует директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.