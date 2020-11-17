«Всех предупреждал». Губернатор Пермского края вызовет «на ковер» глав территорий, где не создаются новые рабочие места

Дмитрий Махонин. Фото:permkrai

На очередном заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин отметил значимость усиления работы краевых и муниципальных властей по содействию занятости населения.

Напомним, вопрос занятости населения губернатора попросил держать на личном контроле президент России Владимир Путин.

По данным Министерства соцразвития, на сегодня уровень безработицы в Пермском крае снизился до 3,48% по сравнению с августом - 5,55%. Однако губернатор Пермского края остался крайне недоволен действиями некоторых глав муниципалитетов.

«Мне доложили, что Большесосновский район, Гремячинский и Кизеловский городские округа практически ничего не сделали по созданию новых рабочих мест. Неоднократно обсуждали это на совете глав. Всех предупреждал. Прошу вызвать этих глав ко мне, они мне расскажут, почему они ничего не делают. Также прошу разработать предложения по наказанию таких глав. С занятостью в Кизеле, видимо, вопросов нет, поэтому глава ничего не делает. Нужен ли нам такой глава? – надо решать, вплоть до кадровых решений», – поставил задачу и.о. главы администрации Александру Смертину и профильному зампреду Александру Борисову губернатор.

Из числа обратившихся в Службу занятости, работу получили более 42 тысяч жителей края, еще 9 тысяч человек прошли обучение и переподготовку.

- Благодаря господдержке 256 работодателей Прикамья создали дополнительные рабочие места для 765 безработных. На временные, общественные работы, за счет федеральной субсидии, направлено еще 1318 чел, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Кизеле - 6,07%. В январе он составлял 3,67%. На учете в службе занятости состоят 510 человек, при этом работодатели предлагают только 271 вакансию. Предприятия города не формируют заявки на участие в реализации мероприятий по временной занятости. На участие в общественных работах заявился всего 1 работодатель, который планирует трудоустроить 10 чел., но соглашение еще не заключено. Кроме того, предприниматели не подают заявки и на получение краевой субсидии на создание дополнительных рабочих мест.

- Заявился тоже всего 1 работодатель, который планирует создать лишь 5 рабочих мест, соглашение с ним не заключено, - отметили в правительстве.

В Гремячинске уровень безработицы составляет 3,19%, что почти на 1% выше января (2,41%). Предложений о трудоустройстве ждут 123 чел. А открытых вакансий всего 54.

- Только 40 из 349 зарегистрированных и осуществляющих деятельность работодателей подают вакансии в Службу занятости. В Гремячинске также низкая активность по использованию дополнительных средств на поддержку занятости. Предприятий, желающих участвовать в программе по созданию дополнительных рабочих мест, нет. На общественные работы заявился 1 работодатель, который планирует организовать работы для 3 безработных граждан, однако соглашение работодателем еще не подписано, - добавляют в правительстве.

В Большесосновском районе ситуация с безработицей немного лучше, чем в Кизеле, но хуже Гремячинска. Уровень регистрируемой безработицы составляет 4,38%. В службе занятости состоят 222 жителя, ждут предложений по работе. Работодатели могут предложить только 44 вакансии. При этом средства на дополнительные меры поддержки занятости муниципалитетом не использованы. Не создано ни одного дополнительного рабочего места.

В рамках поддержки занятости населения в Пермского края ввели дополнительную поддержку работодателей, которые создают рабочие места для безработных граждан - власти компенсируют часть затрат на выплату заработной платы трудоустроенным сотрудникам. В рамках этой меры работодателями организовано 765 новых рабочих мест.

Наибольшее количество рабочих мест предоставлено в Кунгуре, Перми, Лысьве, Чернушке, Косе и Куеде. Однако в трех территориях Пермского края – Кизеловском, Большесосновском и Гремячинском районах – дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости проведены не были. Напомним, сегодня в рамках заседания правительства также рассмотрели вопрос реализации национального проекта «Повышение производительности труда и содействие занятости». Планируется, что к 2024 году число компаний-участниц нацпроекта превысит 140. Губернатор Дмитрий Махонин обозначил нацпроект одним из эффективных инструментов в борьбе с безработицей в регионе.