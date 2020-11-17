Тест на коронавирус теперь можно сделать в пермском аэропорту

Результаты можно получить по электронной почте или скачать из личного кабинета. Фото: архив "КП"

В аэропорту «Пермь» теперь можно сдать тест на коронавирус. Напомним, прибывающие из-за границы россияне должны в течение трех дней загрузить на портал Госуслуг результаты исследования на коронавирус.

- Оформление документов для сдачи теста методом ПЦР проходит у стойки информации аэропорта, - сообщает пресс-служба аэропорта. - Сам мобильный пункт располагается в непосредственной близости от пассажирского терминала - на привокзальной площади в специализированном автомобиле.

Выездной пункт в аэропорту работает с 4.00 - 9.00 и с 15.00 - 23.00. Услуги оказывает медицинская компания «Азимут-плюс». Результаты можно получить по электронной почте или скачать из личного кабинета.