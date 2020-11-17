Возможно ли оформить ипотеку будущему пенсионеру или что такое «пенсионная ступенька»?

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О покупке квартиры Сергей и Людмила Бобровы задумались совсем недавно. Младшая дочь выросла, поступила в один московских вузов на бюджет, но, к сожалению, не хватило баллов для получения общежития. Проанализировав цены на съемные квартиры, супруги приняли решение взять дочери сразу квартиру, ведь она в дальнейшем планирует остаться в Москве.

«Накопленных средств хватает ровно на первоначальный взнос, - говорит Сергей Анатольевич, - нужна ипотека. Но вот на кого оформлять? Дочь совсем молодая, своего дохода нет, а нам с супругой до пенсии осталось не так долго… В Сбербанке объяснили, что кредит предоставят даже пенсионеру, но с одним условием - вернуть его нужно до того, как вам исполнится 75 лет. Если же подать заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости, то на момент возврата кредита должно быть не больше 65 лет».

Сергей Анатольевич получает зарплату на карту Сбербанка, поэтому ему не нужна справка 2-НДФЛ, понадобится только паспорт. Тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка, кроме паспорта, попросят предоставить следующий перечень: справка 2-НДФЛ или справка по форме банка, где в качестве дохода могут быть учтены: зарплата, пенсия, доход от сдачи жилья (как дополнительный).

Выбрать программу кредитования и рассчитать ежемесячные платежи по ипотеке супругам предложили на специальном калькуляторе Сбербанка. Этот удобный онлайн-сервис помогает вычислить сумму ежемесячных платежей и срок кредита, а также ставку по ипотеке.

«Мы были приятно удивлены, - рассказывает Людмила Станиславовна, - когда узнали, что в Сбербанке действует так называемая "пенсионная ступенька " - специальный график платежей для людей, которые достигнут пенсионного возраста до выплаты ипотечного кредита. Такой график платежей формируется в момент выдачи ипотеки и рассчитывается пропорционально доходам заемщика. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход. После выхода на пенсию сумма платежей по ипотеке уменьшается.»

Получается, что будущему пенсионеру можно оформить ипотеку, а "пенсионная ступенька" поможет не только удобно распределить платежи и увеличить максимальную сумму кредита, но и уменьшить ежемесячные платежи после выхода на пенсию и снизить общую переплату по процентам по ипотеке.

Важно, что при поступлении заявки на ипотеку система сама рассчитает два дохода: до выхода на пенсию и после, то есть поможет индивидуально рассчитать ипотеку!