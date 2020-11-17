«Мама и бабушка внезапно умерли». У двухлетнего мальчика из Пермского края подозревают редкую болезнь

Двухлетнему Диме Смирнягину нужна помощь. Фото: семейный архив.

Двухлетний Дима Смирнягин живет в Кунгуре. Внешне - это обычный ребенок, который не отличается от других детей. Однако это не совсем так. Возможно в любой момент ему может угрожать опасность. Мама малыша умерла совсем молодой от внезапной остановки сердца. То же самое случилось с бабушкой Димы, когда той не было и 30 лет.

Врачи подозревают у маленького Димы синдром удлиненного интервала QT - наследственное заболевание, из-за которого у человека в любой момент может остановиться сердце.

Доктора внимательно наблюдают за здоровьем Димы. Чтобы узнать, угрожает ли заболевание сердцу ребенка и как ему помочь, необходим генетический анализ.

- Некоторым пациентам с таким диагнозом назначают медикаментозное лечение, а кому-то необходима установка дефибриллятора, который в момент остановки запускает сердце человека заново, - говорят в благотворительном фонде «Дедморозим». - Определить, какое лечение подходит Диме, врачи смогут только после проведения генетического анализа.

Чтобы помочь Диме и другим детям, нужно сделать посильное пожертвование на сайте dedmorozim.ru