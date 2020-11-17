«Дороги, детсады, школы». В Перми приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

В бюджет внесены мероприятия к 300-летию Перми Фото: Василий Вахрин

На пленарном заседании гордумы в первом чтении принят проект бюджета Перми на 2021-2023 годы. Как подчеркнул глава города Дмитрий Самойлов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет сохранит социальную направленность, гарантированное исполнение всех взятых на себя обязательств. Благодаря участию в национальных проектах планируется привлечь федеральные средства на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и приобретение спортивного оборудования.

– Продолжаем наращивать средства на строительство и ремонт дорог. К 2023 году мы планируем довести объем расходов дорожного фонда с учетом софинансирования из Пермского края до 7,7 миллиарда рублей. В целом за 3 года на строительство и ремонт дорог с учетом трансфертов будет направлено 22,5 миллиарда рублей, – отметил Дмитрий Самойлов.

За ближайшие три года планируется завершить реконструкцию улиц Героев Хасана, Революции, Карпинского, строительство улиц Маршала Жукова, Крисанова - от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.

Будут построены детские сады на улице Ветлужской в микрорайонах Лtвшино и Плоский, три новых корпусов школ, девять спортивных площадок при школах. Продолжится реконструкция здания Дворца молодежи Перми. Предусмотрено строительство комплексов с плавательными бассейнами по улицам Гашкова, Гайвинской и Шпальной, а также завершение работ по возведению физкультурно-спортивного центра по улице Академика Веденеева, будет реконструирован манеж «Спартак».

В числе основных мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной реки Камы и городской эспланады

Окончательное утверждение бюджета Перми на 2021-2023 годы во втором чтении состоится в декабре.