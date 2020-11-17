Приехавшую в пермский зоопарк Бусинку уже могут увидеть посетители

Бусинка теперь живет в пермском зоопарке. Фото: зоопарк.

Малышка северного оленя Брусника, прибывшая в Пермский зоопарк в октябре из Нижнего Новгорода, успешно прошла карантин, познакомилась со своей новой семьей и ждет всех в гости, - рассказали в зоопарке.

Напомним, у нас уже живет самка и самец, у которых есть потомство, а Бусинка добавит «свежую кровь».

Животных можно увидеть ежедневно без выходных с 10 до 18 часов (кассы закрываются на один час раньше). Цена взрослого билета (c 12 лет включительно) - 250 рублей, детского (с 4 лет включительно по 11 лет включительно) - 150 руб. Дети до 4 лет - бесплатно.