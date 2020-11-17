Современная альтернатива карманных денег для подростков

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Чем старше становятся дети, тем больше их каждодневные потребности. Поэтому ответ на вопрос "Нужны ли школьнику карманные деньги?" очевиден - нужны! Сумма карманных денег растет вместе с детьми. И со временем перед родителями встает проблема: как контролировать расходы ребенка?

Станислав Бесчастный, эту проблему решил сразу, как его сыну исполнилось 14 лет.

- Как только Дмитрий получил свой первый паспорт, мы оформили ему в Сбербанке "Молодежную" карту. Она стала настоящей палочкой-выручалочкой для нашей семьи. Раньше сложно было определить - сколько карманных денег должно быть у ребенка. Парень достаточно взрослый, и фраза: "пап, мам, дайте денег", звучала в доме по разным поводам: то сходить в кино с друзьями, то купить что-нибудь к школе, то подарок однокласснику... Мы с женой всегда сомневались: дать крупную сумму сразу или выдавать понемногу. Если давали много, деньги подозрительно быстро заканчивались, а если по чуть-чуть, тут же возникали непредвиденные расходы, и сыну приходилось занимать у друзей. Бывали случаи, когда наш ребенок деньги просто терял.

При появлении у Димы своей банковской карты, многие проблемы разрешились сами собой. Через сервис Сбербанк Онлайн мы в любой момент можем перевести нужную сумму на карту сына, а также в любой момент можем попросить его показать расходы по карте. Хотя пользуемся подобной мерой редко, это все равно его дисциплинирует. Мы стали замечать, что у нашего школьника начала вырабатывается привычка управлять своими расходами, он учится самостоятельно планировать траты и распоряжаться накопленными бонусами. Недавно сын подарил маме на день рождения фитнес-браслет. Жена уверена, что это я дал ему денег на подарок. Но на самом деле Дима заказал их на Озоне, а расплатился накопленными бонусами «Спасибо» от Сбербанка. Ну и главное – деньги сын больше не теряет.

Если говорить о расходах на обслуживание карты, они число символические – 150 рублей в год, или 12,5 рублей в месяц. Совершенно мизерная плата за удобство, скорость и надежность. Карта обладает всеми функциями "взрослого" пластика: ей можно расплачиваться бесконтактно, делать переводы, а при желании можно заказать карту с индивидуальным дизайном.

Как отец подростка, я очень доволен, что Сбербанк помог решить нам проблему карманных денег. Рекомендую всем родителям детей, которым исполнилось 14 лет, оформить такую карту.