«Повис на брюхе». В Перми пассажирский автобус попал в ДТП

ДТП произошло на Нестюковском тракте. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Сегодня в 7.05 на 14 км дороги «Пермь - Екатеринбург» при съезде на Нестюковский тракт произошло ДТП.

Водитель маршрутного автобуса «Мерседес», не справился с управлением, автобус занесло и он съехал с дороги. Передняя часть автобуса повисла, автобус лег днищем на землю.

- По предварительной информации водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю. - В результате ДТП никто не пострадал. Движение осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего уточняются.