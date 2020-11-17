Из Перми в Москву будет летать меньше самолетов

«Аэрофлот» сократит количество рейсов из Перми в Москву. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Перми в Москву и обратно будет летать меньше самолетов. Сократит количество рейсов авиакомпания «Аэрофлот». Сообщается, что это временная мера. Из расписания уберут следующие рейсы:

СУ 1392/1393 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 17.11.2020 – 23.11.2020

СУ 1204/1205 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 17.11.2020 – 23.11.2020

«Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71», - сообщает воздушная гавань Перми.