Райффайзенбанк запустил страховку от рисков заражения гриппом, парагриппом и COVID-19

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк запустил комплексный продукт для страхования финансовых рисков при заражении гриппом, парагриппом или коронавирусной инфекцией нового типа. Кроме выплат при постановке диагноза и госпитализации, “Вирус Контроль” дает клиенту возможность компенсировать расходы на приобретение лекарств для лечения гриппа и парагриппа, а также медицинское сопровождение. Страховщиком выступает страховая компания “Райффайзен Лайф”.

Застрахованному должно быть не более 64 лет. При этом есть индивидуальные и семейные программы, в которых участвуют супруги и их дети до 17 лет. Выплата при диагностировании заболевания составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В случае госпитализации, застрахованные могут получить ежедневные выплаты в 2-5 тыс. рублей в зависимости от программы, а также компенсацию за покупку лекарств. Также в расширенных программах предусмотрена выплата при уходе застрахованного из жизни.

Кроме того, клиенты получат медицинское сопровождение – консультации специалистов на всех этапах заболевания, которые позволят своевременно корректировать план лечения и избежать дополнительных рисков для здоровья, а также дадут полноценную информацию по вакцинации от гриппа.