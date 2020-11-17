В Пермском крае 245 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки

Общее количество заболевших в Пермском крае - 16 902. Фото: администрация Пермского края.

В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 245 жителей региона. Общее количество заболевших - 16 902.

116 человек проходят лечение в больницах, 129 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных - 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,16 (на 16 ноября – 1,14). Из 245 новых заболевших – 85 мужчин, 157 женщин и 3 ребенка (3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 112 человек в возрасте 45-65, 95 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

На сегодня, 16 ноября, выписано еще 156 пациентов. Общее число выздоровевших от COVID-19 - 11 226. Под наблюдением специалистов остаются 4247 жителей Пермского края.

Скончались от коронавируса за сутки 7 человек.