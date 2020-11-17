Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни

В регионе будет морозно и ветрено Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в ближайшие дни будет пасмурно, морозно и ветрено. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 ноября ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью –12,-7°, при прояснениях -19,-14°, днем -9,-4°.

18 ноября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16,-11°, днем 12,-7°.

19 ноября облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем на севере снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -15,-10°, днем -6,-1°.