Коронавирус в Пермском крае обнаружили у жителей 27 территорий

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Прикамье коронавирусную инфекцию за последние двое уток выявили у жителей 27 территорий.

Лидер по числу заболевших в регионе - Пермь - 132 заболевших. На втором месте Березники - 22 инфицированных, на третьем - Пермский район - 11. В Нытве обнаружено 8 жителей с COVID-19, в Чайковском 7, в Кунгуре - 6, в Лысьве и Верещагино - по 5. Еще по четыре заболевших выявлено в Чернушке, Куединском районе, Осе и Октябрьском городском округе. Еще по три жителя с COVID-19 обнаружено в Краснокамске, Кунгурском районе, Соликамске и Чусовом. По два случае в Бардымском районе, Добрянке, Еловском округе, Орде.

По одному выявлено в 7 территориях Пермского края: Березовском, Карагайском, Красновишерском, Кудымкарском, Уинском округах и районах, Оханске и Очере

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.