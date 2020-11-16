«Услышала стук и крики». В Перми сбили четырехлетнюю девочку

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

Вечером в понедельник, 16 ноября, в социальных сетях опубликовали фотографии скопления спецмашин в Индустриальном районе. Пользователи интернета предполагали, что могла произойти авария. А одна из жительниц сообщила, что слышала стук и крики девушки.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что в 18.25 в Индустриальном районе произошло ДТП.

- В 18.25 по улице Мира в сторону Одоевского ехал 49-летний водитель Hyundai Solaris. Возле дома № 30 по улице Одоевского он сбил четырехлетнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора в сопровождении взрослых. Ребенка увезли в краевую детскую клиническую больницу, - сообщили в краевом МВД.