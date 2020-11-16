«Спасая жизни. 1941-1945. 2020». В городах Прикамья открываются уличные выставки, посвященные героическому труду врачей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что в регионе необходимо значительно усилить работу по борьбе с коронавирусом. Фото: permkrai

16 ноября во всех городах Прикамья открылась уличная выставка «Спасая жизни. 1941-1945. 2020». Она расскажет о работе медиков в Великую отечественную войну и в настоящее время в условиях пандемии коронавируса. Материалы для экспозиции подготовили сотрудники Пермского краеведческого музея при участии Пермского государственного архива социально-политической истории в рамках региональной акции «Спасибо врачам!», который инициировало Министерство культуры Пермского края.

В годы Второй мировой войны в Пермском крае (тогда – Молотовской области) функционировал 161 госпиталь, в котором медицинские сотрудники работали в две смены по 12 часов. Раненых лечили по последнему слову мировой медицины, а также разрабатывались новые методы лечения. К примеру, ученые медицинского института Алексей Пшеничнов, Борис Райхер и института эпидемиологии и микробиологии Елена Карнаухова разработали вакцину против сыпного тифа; профессор Василий Модестов, начальник госпиталя № 3149, начал использовать методики лечения натуральными минеральными водами, солями и продуктами нефти местного происхождения. На фронте и в госпиталях широко применялись предложенные им антисептические индивидуальные перевязочные пакеты, пропитанные бромйодной водой, асфальтеновые повязки.

«За все время Великой Отечественной войны медикам удалось поставить на ноги и вернуть в строй 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. В цифрах это около 17 миллионов человек. Врачи, санинструкторы, фельдшеры, санитары, медсестры из Молотовской области на пределе своих возможностей, под градом огня, рискуя собственной жизнью, спасали жизни солдат на фронтах», – отмечают авторы выставки.

И сегодня, ежедневно борясь с коронавирусной инфекцией, медицинские работники совершают подвиг. А «линией фронта» стали больницы, где медики ведут борьбу с COVID-19.

В начале ноября выставка открылась в четырех районах Перми – на набережной, в сквере им. Миндовского, у гостиницы «Урал» и у Цирка. А 16 ноября - в разных городах и малых населенных пунктах Прикамья – Краснокамске, Лысьве, Верещагино, Соликамске, Ильинском, Нытве, Добрянке, Чайковском, Пермском районе, Березниках, Кунгуре, Осе и других.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что в регионе необходимо значительно усилить работу по борьбе с коронавирусом.

«Проблема, которую мы решали весной, вернулась, и ее масштабы стали в разы больше. Наша система здравоохранения переживает беспрецедентную, колоссальную нагрузку. Весной мы говорили «спасибо врачам», а сейчас мы об этом начинаем забывать. Хочу от себя поблагодарить врачей за их героический труд!» – отметил Дмитрий Махонин.

К акции «Спасибо врачам!» уже присоединились деятели и учреждения культуры по всему Пермскому краю. Краевая библиотека имени Горького и Объединение муниципальных библиотек города Перми передают врачам бесплатные читательские карты с логинами и паролями для доступа к электронному сервису ЛитРес. В больницах, поликлиниках и на станциях скорой помощи, где лечат заболевших коронавирусом, детская краевая библиотека Кузьмина проводит акцию детских рисунков «Слава добрым докторам!». С 9 ноября медработникам выдают бесплатные флаеры, которые можно обменять на билет на любой репертуар 19 театров и концертных организаций Пермского края до конца 2021 года. Выразить поддержку врачам в соцсетях может каждый, добавив хэштег #СпасибоВрачам.