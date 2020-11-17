В Прикамье реализуется проект «Социальный контракт: Учимся вместе!»

Тем, кто уже реализует социальный контракт, курс поможет подготовить самопрезентацию.

Курс «Социальный контракт: учимся вместе!» разработан с целью поддержки получателей социального контракта и представляет собой серию уроков, которые помогут оценить свои ресурсы, провести анализ своих сильных и слабых сторон, правильно составить резюме, уметь презентовать себя и свой продукт. А также познакомиться с основами продаж, понять особенности площадок популярных соцсетей.

Тем, кто задумывается об оформлении социального контракта, курс поможет оценить свои силы и возможности. Тем, кто уже реализует социальный контракт, курс поможет подготовить самопрезентацию как для трудоустройства, так и представить проект по развитию собственного дела. Социальный контракт - государственная финансовая социальная помощь, она оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Цель заключения социального контракта – стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

Подробнее о социальном контракте можно узнать на сайте Министерства социального развития Пермского края minsoc.permkrai.ru.

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческой организации «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО", проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».