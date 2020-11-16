Лихачка из Пермского края накопила 247 штрафов за нарушение ПДД

Фото: ГИБДД

Жительница Чусового накопила 247 штрафов ГИБДД и оплатила их только тогда, когда над ее машину собирались арестовать.

Автоледи привыкла игнорировать ПДД, за что регулярно получала административные штрафы. В основном лихачку наказывали за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Штрафы она не платила, а копила, в итоге 247 постановлений ГИБДД поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов. Общая сумма долга по всем исполнительным документам составила более 150 тысяч рублей.

- На протяжении года она избегала встреч с судебными приставами. Тогда сотрудником ФССП узнал ее номер сотового и позвонил. Во время беседы судебный пристав убедил гражданку в необходимости погашения задолженности, предупредив о возможном наложении ареста на принадлежащий ей автомбиль.

Во избежание применения принудительных мер гражданка перечислила на депозитный счет отделения судебных приставов сумму долга в полном объеме. 247 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.