В пяти городах Прикамья учащимся будут выдавать продуктовые наборы

Фото: краевое правительство.

Этой весной в регионе уже выдавали бесплатные продукты учащимся льготных категорий - школьникам из малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах.

Теперь эта практика будет возобновлена в пяти городах края – в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском. По данным Роспотребнадзора, здесь зафиксирован наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Такое решение было принято на заседании краевого оперштаба по предложению губернатора Дмитрия Махонина.

- Жизни и здоровье наших земляков – наивысшая ценность, - подчеркнул он. -Надо использовать механизмы снижения заболеваемости, которые показали свою эффективность. Например, мы зафиксировали снижение темпов заболеваемости ОРВИ во время школьных каникул, также есть эффект от удаленной работы офисных сотрудников.

Как известно, с 16 ноября обучение школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также учреждения допобразования переведены на 28 дней на удаленный режим. Такие же рекомендации даны вузам.

Продуктовые наборы будет одинаковыми для всех территорий. Они будут включать консервы, тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия и другие продукты – их перечень уточняется.

Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость сухого пайка будет зависит от учебной недели. Для пятидневной недели она будет равняться 1,6 тысячи рублей, для шестидневки – 1,8 тысячи рублей.

Выдачу сухпайков организуют в ближайшее время с соблюдением всех мер безопасности. В учебных организациях составляются списки на получение наборов. Графики выдачи и перечень продуктов разместят на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей.