Райффайзенбанк заработал 28 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года по результатам МСФО

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Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

- Чистая прибыль снизилась на 2.2% до 28 016 млн руб. по итогам 9 месяцев 2020 года

- Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 45 919 млн руб. по сравнению с 9 месяцами 2019 года

- Рост чистого комиссионного дохода составил 2.7% до 15 119 млн руб.

- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 20.6% (-2.7 п.п. по сравнению с показателем за 2019 год).

- Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 5.7% по итогам 9 месяцев 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 1.6% до 315 554 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на 11.7% до 432 408 млн руб., средний бизнес показал снижение на 6.7% до 72 043 млн руб., рост малого и микробизнеса составил 1.6% до 27 801 млн руб., по сравнению с началом года.

- Средства клиентов по состоянию на 30.09.2020 увеличились на 15.4% до 1 102 603 млн руб., по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 24.2% до 596 973 млн руб., рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 12.9% до 503 835 млн руб., при этом рост текущих счетов юридических лиц составил +47.3% до 337 727 млн руб.

По результатам 9 месяцев 2020 года прибыль до налогообложения упала на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35 558 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 28 016 млн руб. (-2.2% по сравнению с 9 месяцами 2019 года).

Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2020 года составила 1.3% в годовом выражении.

Небольшой рост операционные расходов (+1.6%) на 26 069 млн руб. произошел за счет сдержанного роста расходов на содержание персонала, роста расходов на ИТ-услуги, а также снижения расходов на страхование вкладов. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2020 года CIR составил 37.5%.

Доля ликвидных активов по состоянию на конец 9 месяцев 2020 года составила 36.3%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 9 месяцев 2020 года на 5.7% и составил 847 806 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: крупный корпоративный бизнес (+11.7% до 432 408 млн руб.); малый и микро бизнес (+1.6% до 27 801 млн руб.), розничные клиенты (+1.6% до 315 554 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал ипотечный портфель, увеличившийся за 9 месяцев 2020 года на 6.6% до 150 848 млн руб.

Средства клиентов на 30.09.2020 составили 1 102 603 млн руб., увеличившись на 15.4% по сравнению с концом 2019 года. Средства физических лиц показали рост на 24.2%, в основном за счет роста текущих счетов физических лиц на 45.5% до 528 183 млн руб. Их доля в структуре средств физических лиц составила 88.5%.

Средства юридических лиц выросли на 12.9% до 503 835 млн руб. на фоне снижения срочных депозитов (-23.5%) и роста текущих счетов на (+47.3%).

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1 и Н 1.2 по состоянию на 1 октября 2020 года составили 13.11% и 13.97% соответственно (при нормативных минимумах 8.0%* и 9.5%*). Коэффициент Н 1.0 составил 16.54% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 11.5%*). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.09.2020 составила 27.16%.