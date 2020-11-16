Корпорация «Девелопмент-Юг» приступила к строительству детского сада в эко-городе «Погода»

Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» приступил строительству здания детского сада в экогороде «Погода». Сад рассчитан на 350 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет. Кроме групповых помещений в двухэтажном здании проектом предусмотрены пространство для развивающих занятий, медицинский кабинет, столовая, музыкальный и физкультурный залы.

Девелопер завершит строительство в 2022 году и передаст детский сад Администрации города Перми. Современный детский сад станет частью спортивно-образовательного кластера, в который войдут также школа на 1626 мест, спорткомплекс с бассейном и культурно-досуговый центр. Все эти учреждения «Девелопмент-Юг» введет в эксплуатацию в экогороде «Погода» до конца 2023 года.

Напомним, в Перми «Девелопмент-Юг» строит уже второй микрорайон в восточной части города. В первом объекте, спортивном микрорайоне «Ива», девелопер построил и передал городу помещения под детский сад, поликлинику и другие социальные объекты.