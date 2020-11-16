«Молодежную политику и туризм вывели «из тени». Политологи комментируют новый состав правительства Пермского края

Фото: краевое правительство.

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Дмитрий Махонин сообщил о том, что сформировано новое правительство Пермского края – после его избрания на губернаторский пост прежний краевой кабмин был отправлен в отставку, и заместители председателя и министры исполняли обязанности.

Глава Прикамья подчеркнул, что новый состав правительства – не окончательный.

- В ближайшее время будет переназначено еще 3-4 министра, - заявил Дмитрий Махонин. - Это будут новые лица. Мы делали ставку на людей, которые знают, как работать в отрасли. Например, изменения коснулись министерства транспорта, министерства экологии и министерства экономического развития.

- В целом конструкция осталась прежней, - прокомментировала уже известные изменения в составе правительства пермский политконсультант Людмила Ознобишина. – Губернатор по-прежнему будет руководить кабинетом министров. Вместо двух первых замов осталась одна – Ольга Антипина. Она продолжит курировать минфин. Все понимают, что ситуация с бюджетом в ближайшее время будет напряженной. Появление новых лиц в правительстве, думаю, связано с новыми вызовами. Нужны были люди со свежим подходом, не обремененные грузом прежних связей и не закостеневшие, придя из бизнеса или из других регионов, они могут взглянуть на ситуацию незамыленным взглядом. В качестве позитивного момент можно отметить то, что департамент по молодежной политике выведен из тени Минкульта и вместе с туризмом оформлен в отдельный блок в виде министерства. Это говорит о том, что власть беспокоят не только о сиюминутные задачи, но она думает о развитии края на долгую перспективу.