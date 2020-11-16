«Рост каждый день». В Пермском крае выявили 239 случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 16 657. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае выявили 293 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Рост по сравнению с предыдущим днем на 8 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 144 человека проходят лечение в больницах, 95 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 16 657. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,14 (на 15 ноября – 1,1). Из 239 заболевших – 98 мужчин, 137 женщин и 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 95 человек в возрасте 45-65, 107 человек старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 6 человек.