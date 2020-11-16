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"Бизнес-новости": Пермь

Выпускники курса «Социальный контракт: Учимся вместе!» заключают социальные контракты

Мы поговорили со слушателем третьего потока обучения Никитой Рязановым, который после обучения в проекте заключил социальный контракт по направлению «индивидуальная трудовая деятельность»
Ксения ОГАРЕВА
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Никита Рязанов давно планировал открыть собственное дело

Никита Рязанов давно планировал открыть собственное дело

Никита Рязанов планировал открыть собственное дело – автосервис по ремонту электрооборудования и электроники транспортных средств. В июне 2020 года он узнал о действующей программе финансовой поддержки для лиц со статусом малоимущности Министерством социального развития. Ему предложили пройти обучающий курсы от АНО «Мастерская социальных проектов» Социальный контракт: Учимся вместе!

- Идея открытия собственного дела появилась у меня еще в 2017 году, когда пришло осознание, что услуги по ремонту электрооборудования и бортовой электроники транспортных средств становятся с каждым днем все более актуальными, - рассказал Никита. - Но в связи с высокой стоимостью оборудования для полноценной деятельности, открытие своего дела все откладывалось. Только в июне 2020 года я узнал о программе финансовой поддержки Министерством социального развития Пермского края и образовательной программе Социальный контракт: Учимся вместе! АНО «Мастерская социальных проектов» и, соответственно, решил принять в ней участие.

Начинающему предпринимателю необходимо преодолевать сразу большое количество возникших перед ним вопросов: как зарегистрировать ИП, где найти источник финансирования, как сдавать отчетность, какой вид налогообложения выбрать.

- У меня трудности возникли с источником финансирования и консультаций профессиональных наставников в сфере ведения и продвижения бизнеса, - говорит Никита. - Программа Социальный контракт: Учимся вместе! помогла мне получить знания по началу развития и продвижению выбранного вида деятельности. Эта программа для тех, кто действительно планирует сделать шаг вперед, кто не боится трудностей. Это полезная и крайне необходимая поддержка малого предпринимательства и граждан со стороны государства. Это есть достойная мера поддержки населения, это большая возможность сделать шаг вперед. А курс «Социальный контракт: учимся вместе!» поможет приобрести новые знания в вопросах организации своего дела и правильного позиционирования себя на рынке труда. Считаю, что данные курсы необходимы как для новичков, планирующих открытие своего дела, так и для действующих предпринимателей, особенно тех, кто ведет деятельность в сфере продаж.

ВАЖНО!

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческой организации «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».