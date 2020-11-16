В Пермском крае мужчина поджег свою сожительницу, облив пол бензином

Пострадавшую женщину госпитализировали с сильными ожогами. Фото: Василий Вахрин

В деревне Буренка вспыхнула сцена ревности между 47-летней женщиной и ее 54-летним сожителем. Итог - она в больнице, мужчина задержан.

А началось все с распития спиртного. В какой-то момент между сожителями случилась ссора, тогда мужчина взял канистру с бензином, разлил горючее на пол и бросил рядом с женщиной спичку.

- В результате на потерпевшей загорелась одежда, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемый доставлен в отдел полиции. По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело, ведется следствие.