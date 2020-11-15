В Пермском крае окончены поиски двух пропавших мальчиков

Мальчиков на улице заметил сотрудник полиции. С детьми все в порядке. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае окончены поиски двоих школьников, которые пропали в селе Березовка Березовского района. Мальчики нашлись, - сообщают волонтеры. Их заметил полицейский, прогуливающихся по одной из улиц, с ними все в порядке.

Напомним, 14 ноября около 17.00, 16-летний и 12-летний мальчики ушли с детской площадки и не пришли домой. Почти сутки о них ничего не было известно. Волонтеры выезжали на их поиски.

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