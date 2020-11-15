В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 21 территории

Новые заболевшие коронавирусом живут в трех территориях Прикамья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 231 жителя Пермского края. Новые заболевшие живут в 21 территории региона.

Больше всего больных COVID-19 в Перми - 150 заболевших. На втором месте по заболеваемости Соликамск - 17 заразившихся, на третьем - Пермский район (12 заболевших).

В Березниках обнаружено 8 жителей с COVID-19, в Кунгуре 7, в Октябрьском - 5. Еще по четыре в Чернушке, Уинском, Чайковском и Кунгурском районе. Еще по три жителя с COVID-19 в Осе и Очере, в Краснокамске - 2.

По одному заболевшему в 8 территориях Пермского края: Частых, Чердыне, Барде, Березовке, Большесосновском районе, Звездном, Орде, Оханске.

Коронавирус есть во всех территориях Прикамья.