В Пермском крае выявили еще 231 заболевшего коронавирусом

Коронавирус обнаружили у 231 пермяка за сутки. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 231 человека. Днем ранее заболевших было 222. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет - 16 418.

153 человека проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни - 1,1 (на 14 ноября – 1,09).

Из 231 нового заболевшего – 90 мужчин, 135 женщин и 6 детей (3 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 36 человек, 96 человек в возрасте 45-65, 93 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки в регионе 7 пациентов с коронавирусом.