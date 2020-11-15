Синоптики рассказали, когда в Пермском крае ослабеют морозы

В Пермский край пришли зимние морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и обещали синоптики, в Пермский край пришли крепкие морозы. Сегодня ночью было -15…-18°, в низких местах и по востоку края доходило -20…-24°.

Днем, 15 ноября, ожидается малооблачная погода при температуре -8…-13°.

Ночь на понедельник будет такой же холодной, как и в воскресенье по югу и востоку края, а вот на севере уже увеличится облачность и значительно потеплеет, - спрогнозировали специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета

Такая погода отступает от климатической нормы на 4…8°, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К 17 ноября мощный антициклон отступит на более южные, юго-восточные районы, вместе с ним отступит и холод. Возможен небольшой снег, температура воздуха в ночные часы -11…-16°, в дневное время от -5° до -10°. В Перми ночью -13, -15°, днем -5, -7°.