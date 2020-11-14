Коронавирус за сутки выявили в 20 территориях края. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы уже писали, что за прошлые сутки в Прикамье зафиксировано 222 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 20 территориях Пермского края, - сообщили в краевом правительстве. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми –166 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Ильинский городской округ, где обнаружено 8 инфицированных. На третьем месте – Пермский муниципальный район, в котором заболело 7 человек.

Еще 6 жителей с COVID-19 выявили в Добрянском городском округе.

По четыре больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Верещагинском и Лысьвенском городских округах, а также в Кизеле.

В Сивинском муниципальном районе, как и в Губахе COVID-19 диагностирован у 3 жителей.

В шести территориях выявлено по 2 заболевших: это Краснокамский, Оханский, Чайковский и Чусовской городские округа, Александровский муниципальный округ и г. Березники.

По одному инфицированному выявлено в Осинском и Нытвенском городских округах, Карагайском и Частинском муниципальных районах, а также в Кунгуре.

Всего в Пермском крае выявлено 16187 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.