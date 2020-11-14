Еще в двух территориях Прикамья появились спортплощадки ГТО

Новые тренажеры одинаковые в городах и селах. Фото: Василий Вахрин

Малые спортивные объекты для выполнения нормативов ГТО открылись в Красновишерске и Оханске. Их разместили рядом со стадионами, и теперь здесь появилось полноценное спортивное пространство.

- Новые спортплощадки представляют из себя тренажерные залы под открытым небом. На них установили кардиотренажер с нагрузочным механизмом, силовой для комбинированного жим, перекладины, брусья, велостеп, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта. - Всего комплекс включает в себя 24 тренажера. Местные жители смогут не только поддерживать форму, но и подготовиться к выполнению нормативов ГТО.

Доступность спортивной инфраструктуры – одна из целей национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В этом году в его рамках на оборудование площадок ГТО Пермский край получил 25 миллионов рублей. Малые спортивные площадки открыты в Звездном, Кудымкаре, Кунгуре, Красновишерске, Горнозаводске и Оханске. В завершающей стадии находятся объекты в Верещагино и селе Усть-Кишерть. В Юрле продолжается монтаж оборудования.

Набор уличных тренажеров на спортплощадках – одинаковый и для краевой столицы, и для районного города, и для поселка. Стоимость каждого комплекса – около 1,7 миллиона рублей.