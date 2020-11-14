«Шансов на спасение не было». В Перми с 11-этажа высотки упал 39-летний пермяк

Та самая высотка. Фото: Яндекс.

Сегодня в 7 утра, 14 ноября, в Дзержинском районе Перми случилась трагедия. С 11 этажа 12-этажного жилого дома на Парковом проспекте, 30/1 упал 39-летний пермяк.

- Шансов на его спасение не было, - сообщили пермские спасатели. – Он скончался до прибытия «скорой».

"КП" уже писала, что сегодня ночью, 14 ноября, пермским спасателям пришлось эвакуировать из-под моста разбившегося 30-летнего пермяка.

- В три часа ночи на Чкаловской дамбе недалеко от здания на улице Ижевская, 25/1 был эвакуирован и передан бригаде скорой помощи 30-летний мужчина, - сообщили в Пермской городской службе спасения. – Он смог сообщить, что поскользнулся и упал с моста. Пострадавшего госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.