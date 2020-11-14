В Прикмье поставлен очередной антирекорд по COVID-19: В Пермском крае за сутки выявили 222 зараженных коронавирусом

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае поставлен очередной антирекорд по COVID-19: за сутки выявили 222 новых случая заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 136 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 87 мужчины, 127 женщин и 8 детей (5 мальчиков и 3 девочки).

По данным Минздрава, среди взрослого населения: младше 45 лет – 49 человек, 101 человек в возрасте 45-65, 64 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено необходимое лечение. Круг контактировавших лиц определен.