В Прикамье прекращены поиски 36-летнего рабочего с припухшей нижней губой

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Пермские волонтеры сообщили, что прекратили поиски молодого рабочего Антона Х., который 6 ноября, в пятницу, ушел с работы в селе Ключи Суксунского района, и с тех пор не выходил с родными на связь.

- Найден, погиб, - сообщили в поисковом отряде «Регион59 поиск пропавших» Пермь». - Приносим соболезнование родным и близким.

Пермские волонтеры сообщили, что прекратили поиски молодого рабочего Антона Х., который 6 ноября, в пятницу, ушел с работы в селе Ключи Суксунского района, и с тех пор не выходил с родными на связь. Домой он так и не вернулся.

- Найден, погиб, - сообщили в поисковом отряде «Регион59 поиск пропавших» Пермь». - Приносим соболезнование родным и близким.

Отец пропавшего Виктор сообщил, что Антона нашли в лесополосе в Суксуне.

- Он сам решил уйти из жизни, криминала нет, - рассказывает Виктор. - Не знаю, почему он так поступил, у него была хорошая работа, получал хорошую зарплату, увлекался историей, интересовался политикой. Теперь остается только гадать, что его на это подвигло.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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