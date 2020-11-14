«Поскользнулся и упал с моста». Спасатели достали из-под Чкаловской дамбы 30-летнего пермяка

Тот самый мост на Чкаловской дамбе. Фото: Яндекс.

Сегодня ночью, 14 ноября, пермским спасателям пришлось эвакуировать из-под моста разбившегося 30-летнего пермяка.

- В три часа ночи на Чкаловской дамбе недалеко от здания на улице Ижевская, 25/1 был эвакуирован и передан бригаде скорой помощи 30-летний мужчина, - сообщили в Пермской городской службе спасения. – Он смог сообщить, что поскользнулся и упал с моста. Пострадавшего госпитализировали в Пермскую краевую клиническую больницу.

Также в семь утра сегодня, 14 ноября, с 11 этажа высотки на Парковом проспекте, 30/1 упал 39-летний житель дома. Спасти его не удалось – он скончался до приезда «скорой».